Hoogbegaafde leerlingen kunnen voortaan al tijdens het schooljaar overgaan naar hoger jaar

Hoogbegaafde leerlingen zijn vaak sneller dan hun leeftijdsgenoten klaar om over te gaan naar een hoger jaar. Tot nu toe kon de klassenraad het studietraject van zo'n hoogbegaafde leerling hooguit wat aanpassen, bijvoorbeeld door vrijstellingen te geven voor bepaalde lessen en alternatieven aan te bieden in de vrijgestelde tijd. Pas helemaal op het einde van het schooljaar in juni kon er groen licht komen om over te gaan naar een hoger jaar.