Verzetsstrijder Hortense Daman wordt ereburger van stad Leuven: "Voorbeeld voor de democratie"

Hortense Daman was nog maar 13 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. “Ze was nog een heel klein meisje en samen met haar broer Jacques ging ze in het verzet. Ze begon als koerierster, in het mandje van haar fiets lagen onder een bussel groenten documenten van het verzet of wapens, zelfs buskruit. Ze heeft verschillende keren haar leven geriskeerd. Later is ze ook betrokken bij een aanslag op een collaborateur.”