Gemiddelde maandelijkse huurprijs piekt boven de 800 euro in Vlaanderen en 1.100 euro in Brussel: "Onhoudbaar hoog"

Ook tussen de Vlaamse centrumsteden onderling zijn er grote verschillen. In Vlaanderen is Antwerpen de duurste centrumstad. Daar kost een huurappartement gemiddeld 984 euro per maand. Mechelen is gemiddeld iets goedkoper met net geen 900 euro per maand. Leuven sluit de top drie af. Daar moet je maandelijks gemiddeld 867 euro neertellen voor een huurappartement.

In de West-Vlaamse centrumsteden kun je de goedkoopste appartementen vinden. Zo betaal je in Roeselare gemiddeld 637 euro per maand. Zowat een derde minder dan in Antwerpen. De Rodenbachstad is samen met Oostende (gemiddeld 682 euro) de enige Vlaamse centrumstad waar je - gemiddeld - nog minder dan 700 euro per maand betaalt voor een huurappartement.