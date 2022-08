Energie- en voedingsprijzen sturen inflatie de hoogte in: leven is net geen 10 procent duurder dan jaar geleden

In juli daalde het inflatiecijfer nog lichtjes, maar nu zien we opnieuw een stijging. Met andere woorden: het leven is (weer) duurder geworden. Het cijfer is in een maand tijd gestegen van 9,62 procent naar 9,94 procent. Wie vorig jaar bepaalde producten kon kopen voor 100 euro, moet daar nu dus 109,94 euro voor op tafel leggen.