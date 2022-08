Inwoners Futaba, de thuisbasis van de kerncentrale van Fukushima, mogen 11 jaar na kernramp terug naar huis

In maart 2011 vond in Japan een aardbeving plaats met een kracht van 9.0 op de schaal van Richter. Bij de aardbeving en de tsunami die erop volgde kwamen 18.500 mensen om. In de kerncentrale van de Japanse prefectuur Fukushima kwam het tot een meltdown, een kernsmelting. Sinds de ramp werden meer dan 300.000 mensen geëvacueerd om hen te beschermen tegen radioactieve besmetting.