"Pano" onderzoekt 2.500 historische stortplaatsen in Vlaanderen: bekijk hier of er een in jouw buurt ligt  

Naast deze stortplaatsen zijn er in Vlaanderen meer dan 80.000 zogenoemde "risicosites". Dat zijn sites waar er mogelijk vervuiling is, van oude garages tot droogkuis. Van die risicogronden moeten er 12.000 worden gesaneerd (opgekuist, zeg maar). Daarvan zijn er nu minder dan 4.500 saneringen gebeurd: nog twee derde te gaan dus. En de deadline daarvoor is strak. OVAM wil alle sites onderzoeken tegen 2028 en saneren tegen 2036.

“We kuisen 150 jaar bodemproblemen op, dat doe je niet van vandaag op morgen”, zegt woordvoerder Jan Verheyen aan “Pano”. “Het is geen sprint, maar een marathon.” Of de 100 ambtenaren die daarvoor in dienst zijn volstaan? “Het is onze taak om dat te doen met de mensen en de middelen die ons toebedeeld worden en daar het beste van te maken”, klinkt het diplomatisch.