Kom op tegen Kanker wil dat leraren na langdurige ziekte flexibeler weer aan het werk kunnen

Onderwijspersoneel dat langdurig ziek is geweest krijgt, wanneer het geen ziektedagen meer heeft, een bezoek van de overheidsinstelling Medex, die een medische beoordeling uitvoert. Vooral voor jonge mensen die nog niet veel ziektedagen hebben opgebouwd en dus sneller een beoordeling krijgen, is er een probleem, klinkt het. Wie niet halftijds kan werken, wordt dan op een zogenaamd medisch pensioen gestuurd. Maar voor jonge mensen is het maandelijks bedrag dat ze in dat geval krijgen erg beperkt omdat ze nog maar een korte carrière afgelegd hebben, zo benadrukt Kom op tegen Kanker.

Wanneer Medex beslist dat een leraar of lerares opnieuw aan het werk kan, moet die 90 dagen halftijds aan de slag. Maar die periode is vaak te kort voor iemand die herstelt van een kankerbehandeling, aldus Kom op tegen Kanker. Wie een langere periode halftijds aan de slag wil, belandt in het regime van het 'langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte'. Dat betekent dat zij tussen de 50 en 75 procent werken, en de overige uren aan 60 procent uitbetaald krijgen. Wie in dat stelsel zit, kan nooit meer voltijds gaan werken.

De organisatie pleit er daarom voor om de onder- en bovengrens in dat regime te veranderen. Wie wil werken, moet dat ook voor minder dan halftijds kunnen, luidt haar boodschap. Bovendien kan "de gezondheidstoestand evolueren". "Wie er door zijn medische situatie nood aan heeft om minder dan 50 of meer dan 75 procent te werken, moet daar de kans toe krijgen", benadrukt Wim Geluykens, onderzoeker-jurist bij Kom op tegen Kanker.

Het is belangrijk voor kankerpatiënten dat ze zich kunnen re-integreren in de samenleving, benadrukt Geluykens. "Weer volwaardig deel uitmaken van de maatschappij is voor kankeroverlevers belangrijk, maar niet gemakkelijk. Vastbenoemd onderwijspersoneel moet daar op eigen tempo weer mee kunnen beginnen."