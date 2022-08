Kunstwerken Openluchtmuseum Middelheim in Antwerpen krijgen een nieuwe plek in vergroend park

Het Middelheimmuseum is opgericht in 1950 maar de manier waarop een kunstcollectie wordt gepresenteerd, is in de loop der jaren veranderd. "De parkomgeving moet meer zijn dan een decor voor de kunstcollectie. Die krijgt een meer eigentijdse presentatie. De relatie tussen de kunstwerken en de natuur van het park moet ook duidelijker worden", zegt schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Een museum is meer dan een bewaarplaats waar nooit meer iets verandert", vult museumdirecteur Sara Weyns aan. Eind 2023 zal het openluchtmuseum er helemaal anders uitzien.