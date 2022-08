Opening Legoland-pretpark in Charleroi voorzien in 2027, "meer dan 1.000 nieuwe jobs" 

De bouw van het pretpark zou tussen de 370 en 400 miljoen euro kosten, waarvan Wallonië 100 miljoen euro betaalt. Het wordt zo de tweede grootste investering van de voorbije 10 jaar in Wallonië, na de komst van Google naar Bergen. Mochten de kosten van de bouw toch veel hoger oplopen dan nu ingeschat, dan kan er door elke partner wel nog teruggekomen worden op de beslissing. Een definitieve beslissing over het project wordt dan ook pas tegen het einde van dit jaar verwacht. De bedoeling is dat het park in 2027 de deuren zou kunnen openen voor het publiek. Van bij de start van de bouw zouden er meer dan 1.000 nieuwe jobs gecreëerd worden in de regio, waarvan 70% voorbehouden is voor laaggeschoolden.