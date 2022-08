Michail Gorbatsjov, de laatste leider van de Sovjet-Unie, overleden op 91-jarige leeftijd 

Ook de terugtrekking van Sovjettroepen uit Afghanistan in 1988 kon in het Westen op goedkeuring rekenen. Gorbatsjov zette ook een streep onder de Brezjnev-doctrine waarmee Moskou tot dan toe voogdij uitoefenen op de Oost-Europese satellietstaten.

In de tweede helft van '89 leidde dat tot de val van het ene na het andere communistische regime en het einde van de controle die Moskou sinds 1945 over Oost-Europa had uitgeoefend. De revoluties gingen verder dan wat Gorbatsjov gehoopt had, maar verliepen -op Roemenië na- vrijwel geweldloos. In december 1989 verklaarden Gorbatsjov en VS-president George Bush Sr. op Malta de Koude Oorlog voor beëindigd. De afname van die internationale spanningen leverde Gorbatsjov in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede op.

Al spoedig kwamen er ook barsten in de Sovjet-Unie zelf: eerst braken etnische rellen uit in Centraal-Azië en de Kaukasus, daarna scheurden de Baltische republieken zich af. In '90 en '91 versnelde de ontrafeling van het Sovjetrijk steeds verder, te meer doordat de nieuwe vrijheden de macht van de KP (en dus van Gorbatsjov) geërodeerd hadden. (Lees verder onder de foto).