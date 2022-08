Mogelijk grootste Romeinse afbeelding van een fallus gevonden in zuiden van Spanje

Ze werden vaak gevonden in en op huizen en militaire kampen en op de beroemde muur van Hadrianus in het Verenigd Koninkrijk staan niet minder dan 59 fallus-graffiti. In Pompeï werden falussen zelfs gebruikt als wegwijzers naar de bordelen in de stad.

"Het was gebruikelijk om ze af te beelden op de voorgevels van huizen en soldaten droegen kleine fallische amuletten als symbolen van viriliteit. Maar dit exemplaar is wel ongewoon groot. We onderzoeken momenteel of er eerder al één met gelijkaardige afmetingen gevonden is", zei Andrés Roldán, de leider van de archeologische opgravingen in El Higuerón en de directeur van het Museo Local de Nueva Carteya.