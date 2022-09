Muziekodroom in Hasselt stopt door financiële problemen

“De huidige werking van Muziekodroom is niet meer rendabel en kan in deze vorm niet meer blijven bestaan”, zegt Frederik Luyten van Pukkelpop. “Er zijn onvoldoende middelen om infrastructuur en personeel te blijven betalen en daarom hebben we beslist om Muziekodroom vanaf januari 2023 in sluimermodus te laten gaan. Dat betekent dat we de komende maanden gaan bekijken in welke vorm we Muziekodroom verder kunnen laten voortbestaan, want het is wel een belangrijke socio-culturele speler in Limburg. Alle geplande activiteiten van 2022 blijven wel doorgaan.”