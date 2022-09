Postzegels met legervliegtuigen en -helikopters van de luchtmacht te koop in Koksijde

Wie de stempels in Koksijde wou kopen, moest zich vooraf inschrijven. Zo'n 350 geïnteresseerden hebben dat ook gedaan. Niet enkel om de bekende Sea King eens van binnenin te zien, maar ook omdat de vellen met zegels in Koksijde voorzien worden van een speciale dagstempel. "Die stempel maakt het echt wel bijzonder", weet postzegelverzamelaar Julien Provoost. "Daar staat de vliegbasis Koksijde op, samen met de datum van vandaag. Het maakt de zegels nog eens zo uniek."

"Maar niet enkel filatelisten zijn in de zegels geïnteresseerd", weet Daniel Lahee. "Zelf verzamel ik bijvoorbeeld niet. Maar ik ben wel ex-paracommando en heb nog bijzonder goede herinneringen aan mijn tijd in het leger. Eén van de vliegtuigen op de zegels is de zogenaamde Flying Boxcar, die in gebruik was in de jaren zestig, toen ik zelf bij defensie was. Ik ga die afbeelding nu in mijn album steken met de foto's van toen."