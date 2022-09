Nood aan kinderopvang in Merchtem: “Zoektocht naar crèche was een hel”

“Van zodra ik zwanger was ben ik gaan rondzoeken naar kinderopvang in onze gemeente, maar dat bleek een heel moeilijk verhaal”, vertelt Laura Van Den Eynde. “Overal zeiden ze: “er is geen plaats meer, of pas volgend jaar”. Ik had uiteindelijk een crèche gevonden. In maart is mijn dochter daar dan naartoe gegaan, maar ik had er geen goed gevoel bij. In juni is die crèche dan gesloten om administratieve redenen.”