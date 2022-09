OLV-ziekenhuis in Aalst ziet groot tekort aan verpleegkundigen: "Er staan momenteel nog 80 vacatures open"

Veel ziekenhuizen zien momenteel een groot tekort aan verpleegkundigen. Maar in het Aalsterse OLV-ziekenhuis is het tekort aan verpleegkundigen wel bijzonder nijpend. "Het is heel moeilijk om een balans te vinden tussen in- en uitstroom van personeel", klinkt het bij woordvoerder Chris Van Raemdonck. "Heel wat oudere collega's gaan op pensioen, maar ook corona speelt een rol. Door de grote druk hebben sommige verpleegkundigen gekozen voor een carrière in een andere sector."