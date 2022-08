Leuvens parket op zoek naar witte bestelwagen die ongeval veroorzaakte met vluchtmisdrijf in Winksele

Op maandag 29 augustus 2022, omstreeks 13.20 uur, gebeurde een verkeersongeval met gewonden en vluchtmisdrijf op de Brusselsesteenweg in Herent, op het kruispunt met de oprit van de E314 richting Brussel. Een witte bestelwagen kwam er in aanrijding met een bestuurder en passagier op een bromfiets. De bestelwagen vluchtte meteen via de oprit naar de E314 in de richting van Brussel. De bestuurder van de bromfiets werd zwaargewond, zijn passagier was lichtgewond.

De bestelwagen met mogelijk blauwe letters op zou een recent model Mercedes Sprinter met een lang chassis (type long base) kunnen zijn. De bestelwagen heeft vermoedelijk schade aan het rechterachterwiel. In het kader van dit vluchtmisdrijf vragen de onderzoekers aan alle personen die meer informatie hebben over dit feit om zich te melden bij de politiediensten. Ook aan de bestuurder van de bestelwagen wordt gevraagd om zich te melden.

Bent u de bestuurder of hebt u meer informatie over dit feit, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.