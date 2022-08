Paard komt zwaar ten val op Waregem Koerse, veearts laat dier inslapen: "Brute pech maar enige juiste beslissing"

Bij Waregem Koerse is te horen dat het de enige juiste beslissing was om het dier te laten inslapen. "Dit blijft uitermate jammer, maar we wilden Hyperion niet langer laten afzien en hebben beslist om het te doen inslapen", zegt veearts Frank Gasthuys."Er stond een honderdtal paarden aan de start vandaag. Die zijn - met uitzondering van Hyperion - allemaal veilig aan de finish geraakt. Dit spijtig incident was echt brute pech.”

Waregem Koerse betuigt zijn medeleven aan jockey, trainer en eigenaar van Hyperion De Kerser.