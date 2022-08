Pakistan staat voor een derde onder water: wederopbouw zal zeker 10 miljard euro kosten, zegt minister

"We spreken van een humanitaire ramp van ongekende proporties", laat de Pakistaanse minister van Klimaatverandering weten. "Letterlijk een derde van Pakistan staat nu onder water. Dat overtreft elk record dat we in het verleden gezien hebben." Pakistan werd de afgelopen weken getroffen door hevige moessonregens. Volgens de Pakistaanse minister van Planning is nu al zeker 10 miljard nodig voor de wederopbouw van zijn land.