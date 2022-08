Frank en Leke wonen in zwaar vervuild gebied en zijn ongeneeslijk ziek: hoe de vervuiling in de Rupelstreek mensenlevens verwoest  

Van Houtte is een van de milieu-activisten die samen met Thomas Goorden in 2021 de PFAS–vervuiling aan het licht bracht. In april van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld die was uitgezaaid naar de lymfeklieren. Ongeneeslijk, was het oordeel meteen. Vorige week werd de immuuntherapie die nog wat extra tijd had moeten kopen, voorlopig stopgezet.



Zijn vrouw, Leke Segers, woont al haar hele leven in de regio. Ze lijdt sinds haar jeugd aan een auto-immuunziekte en heeft ook zeer hoge cholesterolwaarden en schildklierproblemen. Eerder verloor Leke twee kinderen. Een dochter werd geboren zonder nieren en overleed, een tweede meisje stierf tijdens de zwangerschap. Allemaal toeval? We vroegen het hen voor een “Pano”-reportage over de historische vervuiling in Vlaanderen, die vanavond te zien is op Eén.