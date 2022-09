Persoonlijke verzorger van Remco Evenepoel kijkt uit naar tijdrit: "Het parcours ligt hem enorm goed"

Na 9 van de 21 etappes is Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) de leider in de Ronde van Spanje. En David Geeroms uit Ninove heeft een groot aandeel in het voorlopige succes. Hij is de vaste verzorger én ondersteunt Evenepoel al van toen hij nog voetballer was. "Ik ben ook altijd bevriend geweest met zijn ouders. Het is dan ook heel speciaal om hem nu in de rode leiderstrui te zien rondrijden", zegt hij bij Radio 2.