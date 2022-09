Politie Lommel roept ouders op om route naar school met kinderen te oefenen

De politie van Lommel hoopt dat het nieuwe schooljaar donderdag ook op een veilige manier van start kan gaan. Kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan, kunnen die route best op voorhand nog eens inoefenen, vindt korpschef Bart Voordeckers. "Ouders hebben zelf ook een grote verantwoordelijkheid om kinderen wegwijs te maken in het verkeer. Ze kunnen hun kinderen wijzen op de gevaarlijke punten onderweg, en dat ze voor het oversteken goed links en rechts moeten kijken."