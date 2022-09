'Kweikersdag' in Tienen voortaan altijd op een zaterdag: "Om nog meer Tienenaars te lokken"

Dit jaar echter is het niet op 10 maar op 8 oktober dat de Kweikersdag plaatsvindt. “De Tiense feestdag wordt voortaan op de zaterdag vóór 10 oktober gevierd zodat nog meer mensen kunnen mee feesten”, zegt schepen van Vrije Tijd Wim Bergé (CD&V). “Er staat heel wat te gebeuren. Er is de verbinding met de handel en de middenstand met de braderie en de streekproductenmarkt. We gaan ook aandacht hebben voor de geschiedenis van onze stad. Zo zijn er rondleidingen, vertellingen en gedichten. Er zijn optredens van lokaal talent en animatie. De Grote Markt is de “place to be”, er is voor elk wat wils.”