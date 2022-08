"Pano" ontdekt: overheidsbedrijf De Vlaamse Waterweg loosde giftig afval, waaronder uranium en kobalt, in de Schelde 

Met twee potjes in de aanslag trok een ambtenaar van de omgevingsinspectie in oktober 2021 naar de stortplek om enkele metingen te doen. “Routinebemonstering”, heet het. De omgevingsinpecteur was vooral geïnteresseerd in het water dat van het stort wordt geloosd in een gracht en rechtstreeks in de Schelde.

Na een paar tests en een tegenanalyse leidden de metingen in maart 2022 tot een “prioritair proces-verbaal”, dat nu op de bureaus van het parket van Oost-Vlaanderen ligt. Dat valt ook niet te verbazen, want de gemeten waarden in het afvalwater overschrijden vér de norm.

Zo werd in het water dat naar de Schelde ging 5 keer meer uranium aangetroffen dan wettelijk is toegelaten. Ook kobalt kwam tot 11 keer meer voor in het water dat in de gracht werd geloosd. En ook nikkel en beryllium overschreden de norm.