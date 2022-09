PVDA Leuven voert actie tegen café dat racistische en homofobe beelden toont

Harry Roekeloos van Bar Picasso reageert op de aantijgingen bij radio2 in Vlaams-Brabant. Hij is niet de zaakvoerder, maar hij is wel verantwoordelijk voor de foto’s en filmpjes die in het café getoond worden. “Ik neem daarom die verantwoordelijkheid op mij. Er bleken aanstootgevende beelden bij te zijn. Ik wil dat niet ontkennen en ik geef toe dat het soms op het randje was. Maar het was niet de bedoeling om iemand te choqueren of tegen de schenen te stampen. Iedereen komt eens aan bod, en ik vind dat er met iedereen weleens mag gelachen worden in deze wereld. Ik lach met alle etnische groepen, ook met blanken. Ik noem mezelf geen racist.”