Gedupeerde vriendin van Anna Delvey klaagt Netflix aan voor "halve waarheden" in hitserie "Inventing Anna"

De uitermate bizarre reeks, die kijkers vooraf waarschuwt met de mededeling "dit verhaal is volledig waargebeurd, behalve dan de delen die verzonnen zijn", is gebaseerd op een artikel uit The Cut in 2018, "How Anna Delvey tricked New York's party people". Anna Sorokin of Anna Delvey bestaat wel degelijk: ze werd in 2017 opgepakt, zat twee jaar in de gevangenis van Rikers Island (en vond dat naar eigen zeggen "therapeutisch") en kocht schulden af met de 320.000 dollars die ze opstreek van Netflix voor haar bijdrage.



Vanity Fair-journaliste Rachel Williams is een van haar vriendinnen - althans in het begin - die uiteindelijk tijdens een luxueuze trip in Marokko voor 62.000 dollar wordt opgelicht. Ze komt uitgebreid aan bod in de serie, maar heeft er nu problemen mee. Williams spant een proces aan omdat volgens haar "bijna alles over haar personage verzonnen is".