Radio 2 vindt verdwenen carrousel van Bobbejaan Schoepen terug

"Ik schrok toen ik je mailtje met foto's van de carrousel kreeg. Die molen ligt hier bij ons. Opgebroken in de hangar van mijn overleden oom Henk", zegt Paul Van Gaale. Paul is timmerman in Temecula, Californië en heeft Nederlandse roots. "Mijn opa Jan is samen met mijn oma in 1953 naar de Verenigde Staten gereisd. Ik spreek nog een beetje Nederlands, maar lezen is moeilijk", lacht Paul. "Wat een toeval dat je me nu over die carrousel mailt en belt. Afgelopen zomer is "ome Henk" gestorven. We liepen met de neven en nichten door de opslagloods en zagen de molen liggen. We zeiden nog tegen elkaar dat het zo jammer was dat de carrousel nooit is opgebouwd."