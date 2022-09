Regenboogzebrapaden aan elke school in Balen: "Verhogen ook de verkeersveiligheid"

Aan elke school in Balen ligt nu een zebrapad in de regenboogkleuren. Daarmee zet de gemeente niet alleen de diversiteit in de verf, de kleuren verhogen ook de verkeersveiligheid, vertelt schepen van mobiliteit Werner Hens (sp.a Balen 2025) in Balen.



"Vorig jaar hebben we bij alle scholen op ons grondgebied fietsstraten aangelegd. We merken dat dit geapprecieerd wordt, maar dat er toch nog af en toe gevaarlijke situaties zijn. Daarom willen we toch nog wat extra aandacht vragen aan de gemotoriseerde weggebruikers en dat doen we met die regenboogzebrapaden. Anderzijds zit er ook een andere boodschap achter die zebrapaden: ook in Balen willen we niets weten van discriminatie. Daarmee slaan we twee vliegen in een klap."

In totaal zijn er 8 nieuwe regenboogzebrapaden, één bij elke ingang van de scholen. "Op eentje is het nog wachten, omdat die school aan een gewestweg ligt. Daar wachten we nog op goedkeuring van het gewest."