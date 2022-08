Regering wil in september al eerste concrete beslissingen over akkoord met Engie

Minister Van der Straeten en premier Alexander De Croo (Open VLD) hebben in de Kamercommissie tekst en uitleg gegeven bij het princiepsakkoord van 21 juli over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales. Die gaat in vanaf november 2026. Het is de bedoeling eind dit jaar een bindend akkoord te sluiten, en dat moet ook nog langs de Europese Commissie passeren.