Na loslopende honden nu ook honden aan de lijn verboden in deel van Latemse Meersen

In een deel van de Latemse Meersen staan voortaan verbodsborden waar wandelaars niet meer in mogen met hun hond. "Via het Agentschap voor Natuur en Bos hebben we vernomen dat alleen al de geur van een hond ervoor kan zorgen dat een zwanger reetje afgeschrikt wordt", zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn). "Dat zou kunnen leiden tot een spontane miskraam of het reetje kan haar jongen achterlaten."