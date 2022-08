Sint-Truiden breekt dit najaar de Veemarkt op en maakt van de hal een evenementenlokatie

Het beton verdwijnt dus op de Veemarkt. De hal zelf zal behouden blijven maar wordt volledig gerenoveerd. "Die hal is een historisch gebouw, gekend bij de Truienaren maar eigenlijk ook in heel Limburg," zegt Jo Berben van A2O Architecten. "De hal is gemaakt uit gelamelleerde houten spanten en ze heeft een gigantische overspanning. Die gaan we herbruiken. We halen het dak eraf en vervangen het door een energiedak met wateropvang en met naar schatting 2700 zonnepanelen. Zo wordt het eigenlijk een energiedak waarvan we de elektriciteit en water elders kunnen gebruiken, eronder komt ook nog een stukje groen. Daarnaast kunnen mensen hier in de toekomst naar de film komen, jongeren kunnen zich uitleven op het skatepark dat deels overdekt en deels in openlucht ligt, het wordt dus in feite een evenementenzone."