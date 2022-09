Stad Aarschot maakt zwembad en sporthal energiezuiniger: "Nodig nu energieprijzen de pan uit swingen"

Het Stedelijk Zwembad zal van 3 oktober tot en met 27 november gesloten zijn om de werken uit te voeren. Van 3 tot 30 oktober zal er ook hinder zijn in de sporthal en de sportzalen, maar zonder impact op de uren van de sportclubs. “We verontschuldigen ons voor het ongemak dat de werken met zich mee zullen brengen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). “Eerder al brachten we de scholen en sportclubs op de hoogte zodat zij hiermee rekening kunnen houden in hun planning. We doen er alles om aan om ons te houden aan de timing van de werken, maar dat is onder voorbehoud van gunstige werfomstandigheden. We hopen op ieders begrip.”

Op zondag 2 oktober, de 32ste editie van Open Bedrijvendag, zet het Stedelijk Zwembad trouwens zijn deuren open en kan je er een kijkje nemen achter de schermen.