Door staking bij Nederlandse Spoorwegen ligt treinverkeer in Nederland zo goed als volledig stil

Spoorwegvakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV zijn aan hun vierde dag van de aangekondigde estafettestaking in Nederland toe. Vorige woensdag was er vooral hinder in Noord-Nederland (Groningen, Leeuwarden, Lelystad en Zwolle), afgelopen vrijdag in West-Nederland (Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam) en gisteren in Noord-West Nederland (Amsterdam, Den Helder, Haarlem en Schiphol).

De acties van vandaag zijn gericht op Midden-Nederland (Utrecht, Gouda en Amersfoort), maar door de impact van de staking zullen er vandaag enkel NS-treinen rijden op het traject Amsterdam - Schiphol. "Voor de aangekondigde staking van dinsdag zijn alle scenario’s op tafel geweest, maar we zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden", aldus de Nederlandse Spoorwegen.

"Vanuit Utrecht rijden collega’s normaal gesproken treinen naar alle windrichtingen en werken veel collega’s die dagelijks bezig zijn met de coördinatie van personeel en treinen voor het hele land. Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland."