Stormloop bij installateurs zonnepanelen: "Momenteel klantenstop ingevoerd"

Dat het drukke dagen zijn voor installateurs van zonnepanelen is een understatement, blijkt uit een rondvraag bij enkele installateurs in de provincie Antwerpen. Ook bij Sander Mevis, zaakvoerder in Beerse, staat de telefoon roodgloeiend. "Het onploft hier elke dag. We hebben dagen dat we aan ongeveer 120 offerte-aanvragen per dag zitten. Door de prijsstijgingen die bijna dagelijks in de media komen, zijn de mensen heel bang voor de afrekeningen die eraan komen", zegt Sander aan Radio 2.