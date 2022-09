Supportersploeg Stan Dewulf blij met selectie voor WK wielrennen

Eind volgende maand zullen er twee West-Vlamingen deelnemen aan het WK wielrennen in Australië: Yves Lampaert uit Ingelmunster en Stan Dewulf uit Stavele, bij Alveringem. Vooral de selectie van Stan komt voor zijn fans als een aangename verrassing. "Het is altijd een grote eer om voor zo'n wedstrijd geslecteerd te worden", zegt Ivo Lins die lid is van zijn supportersclub, "al hadden we het ook wel een beetje verwacht. Stan is al een hele tijd goed bezig, heeft een goede Tour de France gereden en is iemand die perfect zijn ploeg kan bijstaan."



Dewulf is inderdaad geselecteerd om de kopmannen Remco Evenepoel en Wout Van Aert bij te staan, maar heeft zelf dus ook al een mooi palmares. "Ik volg stan al van toen hij bij de nieuwelingen was", zegt Ivo. "Hij is een goede vriend van mijn zoon. En toen zag je al dat die jongen talent heeft."