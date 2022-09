Ook zwarte thee drinken zou goed kunnen zijn voor de gezondheid

Het is niet omdat twee zaken een verband lijken te vertonen, een correlatie, dat het ene de oorzaak is van het andere. Zo is er bijvoorbeeld een erg duidelijke correlatie tussen de consumptie van margarine per inwoner van de VS en het aantal scheidingen in de VS-staat Maine. Het is echter zonneklaar dat geen van deze zaken de oorzaak is van het andere fenomeen.

"Observationele studies zoals deze werpen altijd de vraag op: Is er iets anders met theedrinkers aan de hand dat hen gezonder maakt?" zei Marion Nestle, een professor voedselstudies aan de New York University die niet meegewerkt heeft aan de studie. "Ik hou van thee. Het is een prima drank. Maar een voorzichtige interpretatie lijkt hier wel een goed idee."

Er zijn niet genoeg aanwijzingen om mensen te adviseren hun gewoonten in verband met theedrinken te veranderen, zei Inoue-Choi. "Als je al een kopje per dag drinkt, lijkt me dat goed", zo zei ze. "En alsjeblieft, geniet ervan."

De studie van Inoue-Choi en haar collega's is gepubliceerd in Annals of Internal Medecine. Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persbureau Associated Press.