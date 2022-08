Touring reisbijstand kreeg kwart meer oproepen dan vorig jaar

Pannes hadden te maken met batterijproblemen, kapotte banden, problemen met de remmen, de koeling of met de startmotor. Vooral de hitte in het zuiden speelde hierbij een rol. Maar er waren ook opvallend meer ongevallen in het buitenland.

Het aantal medische dossiers steeg dit jaar naar 2.297 (+29 procent tegenover vorig jaar). "De medische dossiers hadden zoals gewoonlijk te maken met het verwaarlozen van de hygiëne door de vakantiegangers, ondanks de ervaringen en de voorzorgen met corona. Ook hier speelde de aanhoudende hitte een grote rol."

Mobiliteitsorganisatie VAB sprak vorige week al over de drukste zomer ooit. Het aantal pechoproepen vanuit het buitenland steeg in vergelijking met 2019 met 19,6 procent. Inzake het aantal geopende dossiers werden afgelopen zomer 15,4 procent meer dossiers behandeld dan drie jaar geleden. Dat er procentueel meer oproepen dan dossiers waren, betekent dat er in verhouding per dossier meer telefoontjes of tussenkomsten nodig waren.

Bij Europ Assistance tot slot werden tijdens de zomerperiode 5.473 dossiers voor autopech geopend, of 30 procent meer dan tijdens de vorige zomerperiode. Het aantal medische dossiers steeg met 42 procent tot 2.500.