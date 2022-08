Treinreizigers missen nog altijd overstap in Denderleeuw op traject Aalst-Ninove

Reizigers op het traject Aalst-Ninove missen nog altijd vaak hun overstap in Denderleeuw. Sinds het nieuwe vervoersplan van de NMBS in december, is er een knip in de treinverbinding tussen Aalst en Ninove. Mensen moeten overstappen in Denderleeuw, maar spoorwegmaatschappij NMBS kan nog altijd niet garanderen dat reizigers daarvoor genoeg tijd hebben. Bij de minste vertraging missen ze de aansluiting. Daardoor duurt een reis van 15 kilometer vaak anderhalf uur.