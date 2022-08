Zelfstandigenorganisatie Unizo: "Kwart van kmo's verlieslatend door energiecrisis"

Uit de enquête blijkt dat een derde van de kleine of middelgrote bedrijven de gasfactuur zag verdubbelen en een vijfde zelfs een verdrievoudiging te verwerken kreeg. De prijzen die ze voor stroom betalen, is voor 22 procent al minstens verdubbeld. Dat terwijl amper 7 procent van de kmo's en zelfstandigen aangeeft dat ze de gestegen kosten kunnen of durven doorrekenen aan hun klanten.