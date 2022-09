UNIZO Maaseik schenkt de stad een sierlijke zitbank: “Deze prijs is voor elke lokale ondernemer”

“We hebben dat beslist omdat we een bijzonder moeilijke coronaperiode achter de rug hebben. Vandaag zitten we weer in de energiecrisis, en we merken toch wel dat heel wat ondernemers innovatief zijn, andere wegen durven opzoeken en telkens hun roer moeten omgooien. Daarom vinden we dat elke ondernemer in Maaseik een prijs verdient. En daarom deze mooie zitbank als kunstwerk op de Markt van Maaseik.”