Vande Lanotte over energie: "Oorlog vraagt om speciale maatregelen, koppel prijs goedkope elektriciteit los van de dure"

Ook tien jaar geleden kampte ons land met hoge energieprijzen. De situatie was niet zo erg als nu, maar toch greep de overheid drastisch in. Toenmalig minister van Economie Johan Vande Lanotte bevroor de prijzen voor gas en elektriciteit voor een groot deel van 2012. Kan het recept van toen misschien een oplossing bieden voor nu? Zo eenvoudig is het niet, zegt Vande Lanotte in "Terzake".

"Je kan 2012 en nu niet vergelijken. Toen hadden we een fout intern mechanisme, maar nu zitten we met een internationaal gegeven (de oorlog in Oekraïne, red.)", zegt Vande Lanotte. Hij stelt daarom een andere oplossing voor.