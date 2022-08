"Slecht idee om hoge verwachtingen te creëren": minister Zuhal Demir (N-VA) scherp voor overlegcomité

Volgens Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie (N-VA), is het een slecht idee om hoge verwachtingen te creëren over het overlegcomité over de stijgende energieprijzen. "Op Vlaams niveau hebben we al veel gedaan, in tegenstelling tot de federale regering", zegt Demir. "Wij komen morgen dus niet plots met nieuwe voorstellen. Maar we zullen zien wat onze federale collega's te zeggen hebben. Ik heb zelfs nog geen agendapunten ontvangen."