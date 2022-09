Vitaz-ziekenhuis in Beveren opent afdeling voor dementerenden vanaf 65 jaar

De psychogeriatrische afdeling zal instaan voor ouderen met specifieke problemen. "Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die ongeremd kwetsende uitspraken doen of zich zomaar beginnen uit te kleden", klinkt het bij dokter Marijke Bollaert. "Maar de afdeling is er bijvoorbeeld ook voor mensen die vaak weglopen van huis en dan door de politie worden aangetroffen."