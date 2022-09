Voor 11 euro naar de psycholoog: een balans 1 jaar na de hervorming: "Zonder deze hulp was ik er niet uit geraakt"

Ook die twijfel bij de psychologen verklaart mogelijk voor een deel de trage opstart van het systeem, want zeker in het begin verliep de zoektocht naar psychologen die willen intekenen moeizaam. Haeck heeft alle begrip voor de aarzeling bij haar collega’s, "want er wordt nu eenmaal iets heel nieuws van hen gevraagd. En ook volgens professor Van Broeck loont het om door te zetten: "Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van toegankelijke eerstelijnspsychologische zorg in landen die hier vroeger mee aan de slag gingen tonen overduidelijk aan dat er zowel op het vlak van de mentale en fysieke gezondheid van de mensen als op maatschappelijk vlak duidelijk aantoonbare positieve effecten zijn", zegt ze.

Zelf was Haeck in Nederland betrokken bij een gelijkaardige omslag in de werkmethode. “Bij een probleem zoals bijvoorbeeld faalangst kan je vaak goede resultaten bereiken in een beperkt aantal sessies”, zegt ze. “Het komt erop aan om met de patiënt af te spreken waarop de therapie zal focussen en wat de doelen zijn. Als je die patiënten in de eerste lijn snel kan helpen, vermijd je dat hun problemen escaleren. Bovendien ontlast je op termijn de tweedelijnszorg, waar mensen met zwaardere problemen dan langdurig therapie kunnen krijgen. Die omslag zal wel nog even tijd vragen. Het is belangrijk dat de drempel naar de psycholoog zo laag mogelijk is en dat mensen snel genoeg de weg vinden. We willen proberen het vuur te voorkomen in plaats van voortdurend meer water te vragen om een eindeloze brand te blussen.”