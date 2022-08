Straks Overlegcomité over energiecrisis: gaan we dat snel voelen in onze portemonnee of is dat valse hoop?

Algemeen lijkt het dat er niet al te veel verwacht moet worden van het Overlegcomité. Het is volgens sommigen ook rijkelijk laat bijeengeroepen. "Ik had de indruk dat men zich meer bewust was van de ernst van de crisis met covid", zegt Rik Van Cauwelaert, politiek analist bij De Tijd, daar gisteren over in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het verbaast me dat het zo lang geduurd heeft, want deze gas- en elektriciteitscrisis is al maanden aan de gang."