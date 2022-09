Voormalig redster lanceert petitie om definitieve sluiting van zwembad Huizingen te voorkomen

Dit voorjaar besliste de provincie Vlaams-Brabant om het zwembad in het provinciedomein van Huizingen deze zomer te sluiten. Het zwembad is na 25 jaar verouderd en ondanks jarenlange investeringen is het niet meer verantwoord om het zwembad langer open te houden, klonk het bij het provinciebestuur. Na heel wat protest besliste de provincie om toch nog een studie te laten uitvoeren om te bekijken of er in de toekomst toch een mogelijkheid is om te zwemmen in Huizingen.