Leven nu al bijna 10 procent duurder dan vorig jaar: Wat zijn de gevolgen? En is er beterschap op komst?

Het inflatiecijfer klimt ook in augustus naar omhoog. Tegenwoordig is het leven al bijna 10 procent duurder dan een jaar geleden. Hoe uitzonderlijk is dat? Waarom is dat zo gevaarlijk? En is er beterschap op komst? Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck geeft eerlijke, maar weinig opbeurende, antwoorden.