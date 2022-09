Zeven jaar cel voor aanvaller die man met een kapotte fles in de hals stak in Antwerpen

De rechter in Antwerpen heeft een 37-jarige man veroordeeld tot zeven jaar cel voor poging tot moord. Tijdens een cafébezoek kregen ze ruzie. Later sloeg één van de mannen een fles stuk op het hoofd van de andere en stak hem ermee in de hand en de hals. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht maar overleefde de aanval.