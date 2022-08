Zomer van extremen: het lijkt de klimaatopwarming in actie, maar is dat ook zo?

Wat we nu extreem noemen, dreigt in de toekomst het nieuwe normaal te worden. "We zien dat de zeer uitzonderlijke hittegolf van 2003, toen er 70.000 doden vielen in Europa, vandaag al helemaal geen uitzonderlijke hittegolf meer is. Het gaat heel snel momenteel: het klimaat warmt op met 0,2 graden per decennium. Heel snel zien we dat wat vandaag nog uitzonderlijk is, over enkele decennia gewoon is, of zelfs eerder aan de koude kant."