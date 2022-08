Meisje van 20 maanden sterft nadat ze hagelsteen op het hoofd had gekregen tijdens zwaar onweer in Catalonië

In Catalonië, in het noordoosten van Spanje, is een meisje van 20 maanden gestorven nadat ze op haar hoofd geraakt was door een dikke hagelsteen tijdens een fel onweer. Nog eens 50 mensen raakten gewond, meldt de Spaanse krant El País. Het zou om de zwaarste hagelbui in 20 jaar gaan. Meteorologen wijzen erop dat het heel warme zeewater in de Middellandse Zee extreme weerfenomenen in de hand kan werken.