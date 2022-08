Aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in België wordt onderschat

Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in België wordt zwaar onderschat. Dat blijkt uit een studie van verkeersintsituut Vias. "In de officiële statistieken zien we maar het topje van de ijsberg", zegt CEO Karin Genoe. Voor elke zwaargewonde die in 2019 officieel in de politiestatistieken werd opgenomen, waren er vier personen die in het ziekenhuis belandden.